Leonardo Agriesti ritorna nei Raggisolaris. La sua seconda esperienza faentina, dopo quella da giocatore nella stagione 2016/17, sarà da secondo assistente di coach Garelli nei Blacks. Oltre a questo ruolo, allenerà anche nella Raggisolaris Academy, dove sarà l’assistente di Marco Borelli, coadiuvando l’attività Under 15 Eccellenza ed Under 14 Elite, e sarà l’elemento di congiunzione tra la serie B Nazionale dei Raggisolaris e il gruppo College di Academy.

Leonardo Agriesti, nato a Lugo il 14 marzo 1998, ha giocato dalla B alla C Gold vestendo le maglie dei New Fliyng Balls Ozzano, del Guelfo Basket, della BSL San Lazzaro a oltre a quella dei Raggisolaris e dal 2021/22 ha iniziato la carriera di allenatore. La prima esperienza è stata al Guelfo Basket come assistente nell’Under 17 poi è stato secondo assistente in serie B nei New Flying Balls Ozzano. Nella scorsa stagione ha allenato nel Basket Cigliano l’Under 15, l’Under 14 e l’Under 13 e ha giocato in Divisione Regionale 1 nel club torinese.

“Sono felicissimo di ritornare a Faenza – spiega Agriesti – una piazza in cui sono stato molto bene e dove ritrovo tante persone che conosco molto bene. Ringrazio la dirigenza dei Raggisolaris e dell’Academy per questa importante esperienza personale e professionale che mi faranno vivere.

Sono certo che sarà una stagione molto formativa. In B Nazionale, con un allenatore come Garelli e un vice come Pio sarà come andare ogni giorno a scuola, perché imparerò qualcosa in tutti gli allenamenti, e con l’Academy avrò la possibilità di essere in un settore giovanile di ottimo livello e che lavora molto bene come si sta vedendo dai risultati. Sono davvero carico e pronto per questa nuova esperienza”.