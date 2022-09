Il Leo Club di Faenza giovedì 1 settembre ha fatto la cerimonia di consegna dei kit sanitari acquistati attraverso il Service nazionale “LEO for safety & security” alla Pubblica Assistenza di Faenza. Dal 2020 infatti il Multidistretto del Leo Club ha indirizzato la sua attività di volontariato nei confronti di iniziative per promuovere buone pratiche di salute e sicurezza.

In particolare in Club Faentino ha donato 300 euro di palloni da rianimazione in silicone ed un aspiratore portatile del valore di 700 euro circa che sarà montato sulla nuova ambulanza in arrivo alla Pubblica Assistenza Faentina.

La Pubblica Assistenza a Faenza è presente sul territorio faentino dal 2002 come sezione distaccata della Pubblica Assistenza di Ravenna, nal 2014 grazie all’impegno dei numerosi volontari acquisisce autonomia prendendo il nome di Pubblica Assistenza Città di Faenza.

Il loro lavoro è essenziale e costante, soprattutto nell’ultimo periodo, proprio per questo il Leo Club ha scelto la PA come associazione da sostenere nell’ambito del service in questione.

Si ricorda infine che lunedì 5 settembre partiranno i nuovi corsi di primo soccorso organizzati dalla Pubblica Assistenza Città di Faenza, un’ottima occasione per rendersi più consapevoli e imparare ad aiutare concretamente in situazioni dove anche solo un piccolo gesto potrebbe salvare una vita, per prenotare la presenza contattare direttamente l’associazione.