Lenzuoli bianchi per Gaza in provincia di Ravenna

Lenzuoli bianchi per Gaza nella giornata di sabato 24 maggio in provincia di Ravenna. I Comuni ravennati e alcuni privati cittadini hanno aderito all’appello lanciato da Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Sienea, e rilanciato da diversi intellettuali, per sensibilizzare l’opinione pubblica sullo sterminio della popolazione civile in Palestina. Solo negli ultimi giorni sono state decine e decine i civili morti durante gli attacchi di Israele. I dati di inizio anno raccontavano di almeno 60 mila morti a Gaza dopo gli attacchi successivi all’attentato di Hamas del 7 ottobre 2023, che portò all’uccisione di 120 israeliani e al rapimento di 250 ostaggi, alcuni periti durante la prigionia.