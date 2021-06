“L’E.N.P.A. Delegazione di Brisighella da molti anni è attiva grazie alla dedizione ed alla serietà dei volontari che la compongono.

L’impegno più gravoso è costituito dai gatti che vivono in libertà e che popolano un territorio comunale molto ampio e montano.

Fino ad ora si è provveduto alla cura ed all’alimentazione delle tante colonie feline, ma di recente la situazione si è fatta oltremodo coinvolgente ed insostenibile”. Anna Ricci, la delegata Enpa di Brisighella lancia l’allarme.

“Il Comune di Brisighella eroga un contributo annuo assolutamente inadeguato alle tante necessità mentre le offerte da parte di privati sono quasi nulle.

L’Amministrazione Municipale ha respinto drasticamente la nostra recente richiesta per un aumento del contributo mentre le istanze da parte dei cittadini e dei turisti si moltiplicano pretendendo delle risposte immediate alle quali, come si è detto, non possiamo offrire una soluzione”.

Tempi difficili quindi per l’associazione, costretta a limitare i propri interventi: “Di fronte a questa situazione vogliamo precisare che l’E.N.P.A. di Brisighella interverrà solo compatibilmente alle sue possibilità economiche ed alla collaborazione di quanti vorranno fornirci aiuti umani ed economici. Se qualcuno volesse darci una mano può farlo telefonando allo 3488803515 oppure inviando un contributo a Enpa Ravenna IT85V0627013101CC0840262000 causale : Enpa Brisighella.

Ci duole precisare che da parte nostra esiste solo un obbligo morale per soccorrere o gestire le colonie feline.

Le rimostranze vanno pertanto inoltrate al Comune di Brisighella cui richiedere la soluzione dei problemi, dato che a quell’ente spettano per legge tali obblighi”.