Stefano Bertozzi, ex consigliere comunale di Faenza fuoriuscito da Fratelli d’Italia, annuncia il suo endorsement a Veronica Verlicchi, candidata sindaca di Ravenna per la lista civica la Pigna. Verlicchi, nelle parole di Bertozzi, “è l’unica che abbia fatto una vera opposizione al PD in provincia”. La candidata ha anche annunciato i primi nomi di quelli che sarebbero i membri della Giunta, se venisse eletta.