Confesercenti Faenza ha voluto festeggiare i 30 anni dell’azienda di commercio su area pubblica L’Emporio Casa di Domenico Miranda, che offre un’ampia gamma di articoli di biancheria per la casa.

Il martedì mattina, con il suo imponente automarket, “Mimmo” accoglie al mercato di Faenza, in Piazza delle Erbe nei pressi della Biblioteca, la sua affezionata clientela sempre con il sorriso e la battuta pronta, insieme allo staff tutto al femminile. Il Presidente Walter Dal Borgo e la Direttrice Chiara Venturi hanno voluto brindare presso il banco insieme all’azienda l’importante traguardo dei 30 anni di attività sulle piazze. Oltre che a Faenza L’Emporio casa è presente anche nei mercati di Imola, Ravenna e Forlì.

Per l’Associazione e per il suo Sindacato di categoria degli ambulanti ANVA i mercati cittadini, con il loro valore storico e peculiare, sono e continuano a essere una parte fondamentale dell’offerta commerciale dei paesi e rappresentano un momento importante di aggregazione e socialità che arricchisce e anima i centri storici.