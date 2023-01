Oggi, sabato 21 gennaio 2023, alle ore 16 in biblioteca si terrà il primo appuntamento del ciclo “Vitamine per la mente” organizzato dall’Associazione Amici della Biblioteca di Cervia in collaborazione con la Biblioteca comunale. Gli incontri sono condotti da Claudia Righetti, psicologa e psicoterapeuta.

Il tema dell’incontro è “L’empatia ci salverà”.

L’empatia è la capacità di condividere e comprendere i sentimenti dell’altro, un legame che connette le persone e sostiene la cooperazione e la gentilezza. Si tratta di una capacità che in parte è innata ma che si può anche imparare ed accrescere. Applicarla alle relazioni umane, sia in famiglia che negli spazi pubblici (scuola, lavoro, media) aiuta migliorare la capacità di interazione con gli altri, incoraggia il rispetto e la stima.

Il ciclo di incontri proseguirà nei mesi di febbraio e marzo toccando temi quali “Esercizi di responsabilità” e “La fragilità ci rende umani”. Ingresso libero