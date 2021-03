L’Emilia-Romagna resta in arancione. Nonostante il record di contagi fatto registrare nelle ultime 24 ore (3.246 rilevate da 42.699 tamponi effettuati), l’Emilia-Romagna ha evitato il passaggio alla zona rossa, grazie anche ai restrizioni degli ultimi giorni che hanno colpito quasi tutta la Romagna (arancione scuro) e Bologna e Modena (divenute rosse).

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze: in base ai dati, passano in zona arancione Friuli Venezia Giulia e Veneto. La Lombardia diventa interamente zona arancione scuro. Solo la Campania passa in zona rossa. L’Umbria confermata in zona arancione.

Ricordiamo che comunque le norme consentono ai presidenti delle Regioni ulteriori restrizioni sui singoli territori in base ai contagi.