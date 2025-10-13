Tra le 8 associazioni italiane finaliste dei Defender Awards si aggiudicano due posti le associazioni romagnole Atena ODV (Rimini) e CESTHA – Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat (Marina di Ravenna).

L’iniziativa internazionale del brand britannico Defender è nata per riconoscere e premiare gli eroi della conservazione e dell’impegno umanitario, attivi a livello locale in quattro categorie.

Per Defenders of the Wild, l’associazione Atena ODV ha presentato il progetto Wildlife Defender: Rescue on the Road, che punta a migliorare la sopravvivenza degli animali selvatici feriti o in difficoltà, tra cui numerose specie protette e migratrici tutelate da convenzioni internazionali come CITES e Direttiva Uccelli.

Invece CESTHA – Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat per la categoria Defenders of the Sea ha presentato l’iniziativa Adriatic Sea Needs a Defender co trasformando ogni intervento in un passo concreto per la difesa del Mare Adriatico, con l’intento di potenziare la tutela della fauna marina e degli ecosistemi costieri.

Nella prossima fase dei Defender Awards, le candidature selezionate saranno valutate da un panel internazionale, in cui figura anche l’attrice e Ambasciatrice UNICEF Alessandra Mastronardi. In palio una Defender 4×4 per due anni, insieme a un fondo da 120.000 euro erogabile in due anni e al supporto formativo a cura di professionisti esperti.

Il vincitore italiano sarà annunciato entro la fine dell’anno.