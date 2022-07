Mercoledì 13 luglio alle 21 L’Emilia Romagna Festival farà tappa a Fusignano con “Immagini sonore”, concerto del La Toscanini Next Ensemble al parco Piancastelli.

Nata per dare una formazione trasversale e un’opportunità di lavoro a giovani musicisti, La Toscanini Next è un’orchestra formata da 51 musicisti under 35 che nasce e si sviluppa in Emilia-Romagna, con un’impronta nazionale, al servizio della comunità. “Immagini Sonore” metterà a contatto il pubblico con un ricco repertorio che comprende Astor Piazzola, Burt Bacharach, Vangelis, Henry Mancini, Stelvio Cipriani. La formazione che si esibirà a Fusignano sarà composta da Eoin Setti sax alto e tenore, Andrea Coruzzi bandoneόn, fisarmonica, Alessandro Zezza pianoforte, sintetizzatore, Fabio Orlandelli batteria, Martino Mora percussioni, Matteo Chirivì chitarra, Luca Marchi basso elettrico.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, non è prevista la prenotazione. Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Fusignano al numero 0545 955665.

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà all’Auditorium Arcangelo Corelli, in via Belletti 2.