Anche l’Emilia-Romagna ha la sua legge sugli affitti brevi. L’Assemblea legislativa, infatti, ha approvato la legge che introduce la destinazione d’uso urbanistica “locazione breve”, a cui tutte le unità immobiliari utilizzate per affitti brevi dovranno adeguarsi.

Riservando ai Comuni il potere di limitare percentuali di locazioni brevi in zone sensibili e vietare frazionamenti o demolizioni per nuovi usi brevi. La legge è passata con il voto favorevole dalla maggioranza di centrosinistra e la contrarietà dell’opposizione, che in Aula non ha mancato di esprimere il suo disaccordo, sia durante la discussione generale, che con la presentazione di 36 emendamenti.

