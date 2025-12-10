L’emergenza smog in Emilia-Romagna non dà tregua e si estende a tutta la regione: nell’ultimo monitoraggio sulla qualità dell’aria, l’Arpae ha disposto il bollino rosso per tutte le province della regione, comprese quelle romagnole che negli ultimi bollettini erano stati risparmiati.

Le limitazioni, che resteranno in vigore da domani e fino a venerdì, quando uscirà un nuovo bollettino, prevedono lo stop ai diesel fino a euro 5 e agli altri veicoli fino ad euro 2 dalle 8,30 alle 18.30.

Fra le altre misure c’è anche il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.