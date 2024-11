Nella giornata dell’otto Novembre la Scuola secondaria di primo grado San Pier Damiano ha celebrato il piacere di ascoltare una bella storia, il piacere di leggere con le proprie forze, ha celebrato la lettura e i libri che ci sono amici e compagni. Attraverso un flash mob dal titolo: “leggere non è vintage ma è cool” alcune classi hanno suonato e recitato in corteo in strada, dalle finestre della scuola, hanno lanciato coriandoli dedicati alla settimana della lettura: #ioleggoperchè.

“Grazie a tale iniziativa tante sono le biblioteche scolastiche che si sono arricchite per merito della illuminata generosità di tante persone e che è diventata a poco a poco un luogo familiare per molti dei nostri ragazzi.

Tutto questo non avrebbe potuto avere luogo senza i ragazzi della 1E, 2A,2B, 2C, 3B, 3D i professori: Silvia Battaglia, Gilda Montanari, Giovanni Ciucci, Carmen Strazzeri, Valentina Valente, Gabriella Magazzeni, Sara Graziani.

Un sentito ringraziamento alla professoressa Elisa Floridia e al professor Annibale Guarini, ideatori e registi dell’iniziativa.”