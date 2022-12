Le arti marziali non si fermano alla pratica sportiva, ma sono portavoce di valori educativi che vanno ben oltre la crescita sul tatami. Ecco perché l’Associazione Sportiva Dilettantistica Fight Club Ravenna ha deciso di supportare il programma Nati per Leggere con l’iniziativa di beneficenza Charity Fight Natale 2022, donando una selezione di libri alla Pediatria di Comunità di Ravenna. I testi, scelti in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna, verranno messi a disposizione dei piccoli bambini e dei genitori che accedono al Servizio, per raggiungere tutte le famiglie e sensibilizzarle sull’utilità della lettura fin dai primi mesi di vita dei bambini e sua importanza per il loro sviluppo e per farli crescere sani e felici.

I libri sono stati consegnati da una rappresentanza di giovani atleti dei corsi karate agonisti – Alessandro e Andrea – e pre-agonisti – Giorgia e Emma – accompagnati da Giulia Salimbeni, membro del consiglio direttivo del Fight Club. Ad accoglierli, la dott.ssa Anna Maria Magistà, Direttrice della Pediatria di Comunità e gli operatori del Servizio. “Un adulto che legge una storia al bambino è uno dei più grandi e semplici gesti d’amore su cui i genitori devono investire, perchè sostiene lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale dei loro figli e li aiuta a crescere insieme. A nome della Pediatria di Comunità, dei genitori e dei bambini che avranno la preziosa opportunità di leggere insieme queste pagine e raccontarsi delle storie, ringrazio gli atleti dei Fight Club e le loro famiglie per il gesto di grande generosità”.