Martedì 20 gennaio Confartigianato Imprese Ravenna dedicherà due videoconferenze in diretta, una alle ore 11 ed una alle ore 18, per dare la possibilità di partecipare al maggior numero possibile di imprenditori, per illustrare le novità della Legge di Bilancio 2026 per le imprese.

Relatori saranno i Consulenti del Lavoro e Fiscali, ed i responsabili di Credito, Incentivi e Patronato dell’Associazione, ai quali sarà anche possibile porre quesiti o richieste di approfondimento su temi specifici relativi alla manovra finanziaria.

La partecipazione è aperta a tutti gli imprenditori interessati.

I due link di collegamento alle due videoconferenze sono già disponibili sul sito di Confartigianato alla pagina https://www.confartigianato.ra.it/news.php?idnews=6313