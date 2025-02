Domani, mercoledì 5 febbraio 2025, alle ore 17.45, CNA Ravenna organizza un webinar online per analizzare le principali novità della Legge di Bilancio 2025.

L’evento, gratuito e aperto a imprenditori e professionisti, affronterà i temi più rilevanti per il mondo delle imprese, concentrandosi sulle novità in ambito fiscale, sugli aspetti legati al lavoro e alla previdenza, con un aggiornamento relativo alle detrazioni fiscali in edilizia.

Gli interventi, a cura degli esperti del Sistema CNA nei diversi ambiti, saranno introdotti da Roberta Suzzi, Responsabile del Dipartimento Servizi e Consulenza alle Imprese di CNA Ravenna. A seguire, ascolteremo gli interventi del Responsabile della Sezione Fiscale di CNA Ravenna, Luca Cantagalli, del Responsabile Costruzioni e Impianti Tecnologici di CNA Ravenna, Roberto Belletti, del Responsabile della Sezione Rapporti di Lavoro e Contrattualistica di CNA Ravenna, Massimo Tassinari, e del Direttore Patronato Epasa-Itaco, Massimo Cameliani.

Le conclusioni saranno affidate Massimo Mazzavillani, Direttore generale della CNA Territoriale di Ravenna.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, per partecipare occorre iscriversi suwww.ra.cna.it/eventi/legge-di-bilancio-2025/. Agli iscritti sarà inviato il link per collegarsi alla videoconferenza poco prima dell’inizio del webinar.