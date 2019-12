Legambiente replica alle tranquillizzazioni del Comune di Ravenna sulla “Bretella Mattei” del quartiere San Giuseppe tenendo a precisare che la posizione emersa dall’associazione rispetto la possibilità che la strada passasse all’interno dell’area del “Frutteto Sociale” è scaturita dal rendering reso pubblico da Ravenna e Dintorni del 5-11 dicembre in prima pagina (e questo è un dato di fatto), di cui si allega foto.

Indipendentemente dal fatto che la strada passi o meno su quell’area riteniamo assurda l’urbanizzazione in previsione e l’inadeguatezza della bretella.

L’associazione chiede pertanto di poter avere accesso ai dettagli della pianificazione, così da poter puntualmente verificare la natura dei progetti.

“Non vorremmo si trattasse solo di dichiarazioni tranquillizzanti nell’eventuale prospettiva che un piano del genere non verrà mai realizzato nell’effettivo, quindi che il problema non si ripresenterà in futuro. In ogni caso, si chiede la massima trasparenza circa il tracciato della strada “- conclude l’associazione.