Venerdì 26 Luglio, 15 studenti de “le magliette gialle” di “Lavoriamo in Comune” che hanno aderito alla 2° edizione del laboratorio fotografico organizzato dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente Ravenna sono state congedate. Una settimana composta da cinque pomeriggi passate tra le aree naturalistiche più nobili e, dal punto di vista ambientale, più importanti del territorio ravennate.

Cinque pomeriggi di immersione nel verde, tra sentieri e passaggi, alla ricerca di tracce di animali selvatici, osservando fauna protetta, fauna minore, flora spontanea, la nostra preziosa biodiversità… il tutto arricchito con i fondamentali sull’orientamento, sull’utilizzo del drone in forza al raggruppamento Gev, le simulazioni di avvistamento incendio boschivo, la simulazione di ricerca persone scomparse, qualche nozione base sul primo soccorso, i criteri per individuare un potenziale albero monumentale… i compiti e i poteri delle Guardie Ecologiche… Una settimana di impegno per noi Gev, ampiamente ripagati dall’interesse e dalla curiosità dei 15 ragazzi, dai loro sorrisi e da quelli dei loro tutor/genitori.

Certi di essere riusciti nel nostro intento, quello di sensibilizzarli al rispetto ed alla tutela del nostro ambiente, ringraziamo vivamente: il Comune di Ravenna rappresentato dalla persona di Roberto Gardini (referente e coordinatore di tutto il progetto “Lavoriamo in Comune”) per la fiducia accordataci anche quest’anno; un ringraziamento infinito a tutti i genitori e tutor dei ragazzi che, con la loro disponibilità, sono stati determinanti per concretizzare questo laboratorio; un ringraziamento Speciale a Giuseppe Fasto, che ci ha seguito in tutte le giornate per immortalare con foto e video ogni attimo di questa esperienza; un ringraziamento particolare al membro della polizia locale assegnata alle pinete Rocco Penazzi, esperto naturalista; un ringraziamento a tutte le GEV che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto e naturalmente ai fantastici 15 ragazzi che vi hanno aderito: Amal, Bartolomeo, Brian, Daniele, Emma A., Emma L., Ettore, Federico, Francesco, Francesca, Giada, Guglielmo, Luigi, Riccardo, Tommaso.”