Legambiente analizza le acque del Lamone e del Savio

Il fiume Lamone non è inquinato, anche se presenta tre punti critici con alti livelli di nitrati. Il principale fiume della provincia di Ravenna supera l’esame organizzato da Legambiente Emilia-Romagna, in collaborazione con Arpae. 5 i fiumi analizzati dai volontari dell’associazione, formati appositamente da Arpae. Le analisi delle acque invece sono state svolte da laboratori accreditati. I risultati parlano di 4 corsi d’acqua su 5 presi in considerazione in buono stato: Trebbia, Enza, Savio, che scorre in parte in territorio ravennate, e Lamone, mentre il Po di Volano ha presentato dei livelli di inquinamento preoccupanti.