Nel sesto anniversario della scomparsa i cooperatori di Legacoop Romagna ricordano Guglielmo Russo. Alla sua memoria è intitolato il premio Cooperatore dell’Anno, che quest’anno è stato assegnato alle imprese associate che hanno celebrato l’ottantesimo anniversario dalla nascita.

Si tratta di Conscoop (Forlì), Lavoratori del Mare (Rimini), Casa del Pescatore (Cesenatico), Marinara (Rimini), Cocif (Longiano), Coop Trasporti Riolo Terme e Cab Fusignano. I riconoscimenti sono stati consegnati in occasione dell’assemblea di Federcoop Romagna, alla presenza della moglie e dei figli del grande cooperatore.

«Le cooperative a cui abbiamo assegnato il premio sono state fondate nel 1945, subito dopo la Liberazione dal giogo nazifascista. Il patrimonio di ideali da cui sono nate, e che continuano a portare avanti, è esattamente lo stesso a cui si ispirò tutta la vita di Guglielmo. L’impegno, la visione di lungo periodo per il bene della sua comunità, la capacità di relazione e la profonda umanità di Guglielmo continuano a ispirarci ogni giorno e gli siamo riconoscenti per l’eredità di valori e principi che ha lasciato a tutti noi», dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi.

LA BIOGRAFIA DI GUGLIELMO RUSSO

Guglielmo Russo era nato il 18 ottobre del 1956 a Sulmona (AQ). Aveva iniziato l’attività politica in giovane età, ispirandosi ai valori dell’umanesimo socialista. Dopo il diploma e una esperienza a Roma, Russo si era trasferito in Romagna, a Forlì, dove aveva proseguito la sua azione in ambito sindacale e associativo. Era entrato nel movimento cooperativo nel 1988 ricoprendo quindi incarichi di responsabilità nei settori Agroalimentare, Welfare e Cooperazione Sociale. Dal 2009 al 2014 aveva rivestito la carica di vice-presidente della Provincia di Forlì-Cesena. Al termine della sua esperienza amministrativa era stato eletto presidente della cooperativa sociale CAD e dal 2017 al 2019 aveva fatto parte del Consiglio generale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Fu alla guida di Legacoop Romagna dal novembre del 2015 fino alla scomparsa, avvenuta il 20 maggio 2019.