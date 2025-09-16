Il potenziamento dello scalo merci sulla sinistra Candiano, annunciato dalla giunta comunale di Ravenna e dalle autorità coinvolte nel percorso condiviso con Regione, Autorità portuale e Rfi, rappresenta per Legacoop Romagna un passaggio decisivo per rafforzare il porto e per cogliere le opportunità offerte dalla Zona Logistica Semplificata (Zls).

Il rafforzamento delle infrastrutture logistiche, insieme a un maggiore utilizzo del trasporto ferroviario, potrà migliorare la competitività del sistema produttivo e contribuire alla riduzione delle emissioni, mentre lo sviluppo delle aree retroportuali aprirà nuove prospettive di crescita e diversificazione per le cooperative e le imprese del territorio.

«Un’attenzione particolare – dichiarano Mirco Bagnari, responsabile area Ravenna di Legacoop Romagna, ed Emiliano Galanti, responsabile Porto – va riservata anche alla viabilità cittadina: il potenziamento dello scalo merci rappresenta un tassello di un percorso più ampio che dovrà comprendere interventi per rendere più scorrevole l’entrata e l’uscita dei mezzi dal porto su gomma, riducendo al minimo l’impatto ambientale e i possibili disagi per la città».

«La combinazione tra le semplificazioni amministrative previste dalla Zls e il potenziamento delle infrastrutture – concludono – può incentivare nuovi investimenti e creare ulteriori opportunità occupazionali, offrendo spazi di crescita per le cooperative della logistica e dei servizi collegati Ora è necessario che l’iter di questo importante progetto proceda con celerità e che tutti gli enti coinvolti diano il proprio contributo attivo per la realizzazione in tempi congrui».