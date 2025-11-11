Aderire a una comunità energetica tramite internet: nasce Energia Romagna, il portale per partecipare alle comunità energetiche promosse da Legacoop Romagna e conoscerle da vicino.

Il sito – già operativo all’indirizzo www.energiaromagna.it – giunge a compimento di un percorso avviato nel 2022, con l’obiettivo di favorire la transizione energetica e la partecipazione attiva di imprese e cittadini. Le prime configurazioni attivate in questo primo anno di attività hanno già ricevuto e distribuito ai soci produttori e consumatori i primi incentivi maturati nel 2024.

Ora attraverso Energia Romagna, con un sistema completamente digitalizzato, il progetto punta a diffondersi e svilupparsi velocemente. Con il portale gli aspiranti soci, produttori o consumatori possono verificare se nella propria zona esiste già una comunità energetica attiva o in attivazione e presentare domanda di adesione direttamente online. Una volta ammessi, attraverso la piattaforma di gestione i soci potranno anche monitorare l’andamento della comunità, visualizzando il proprio contributo in termini di energia condivisa e i benefici economici derivanti dalla partecipazione.

Energia Romagna è un progetto aperto a tutti ma particolarmente dedicato alle imprese. È aperto ad ammettere impianti di potenza non inferiore a 10kw e non superiori a 1 megawatt, allacciati dopo maggio 2024. Oggi le Comunità Energetiche Territoriali associate a Legacoop in Romagna contano su una potenza allacciata di oltre 800kw e la previsione è di attivare altre 10 Comunità entro il 2026 per un totale di oltre 6 megawatt di potenza allacciata e disponibile alla condivisione. L’obiettivo dei promotori è di attivare tutte le 40 configurazioni di cabina primaria (le comunità energetiche territoriali) presenti in Romagna entro fine 2027.

«Con la piattaforma di Energia Romagna rendiamo la partecipazione alle comunità energetiche un processo semplice, trasparente e digitale – spiegano Paolo Lucchi ed Emiliano Galanti, presidente e responsabile Innovazione di Legacoop Romagna –, mettendo in pratica i principi di democrazia economica che caratterizzano la cooperazione. Ogni cittadino o impresa può capire in pochi passaggi se nel proprio territorio è già attiva una comunità, aderire come socio o addirittura promuoverne una nuova in qualità di produttore. È un modo concreto per rendere la transizione energetica accessibile a tutti e dare compimento a un percorso che stiamo portando avanti con successo da molto tempo nell’interesse delle cooperative associate, dei loro soci e lavoratori ma anche di tutte le imprese e le comunità romagnole».

Il progetto è stato lanciato all’interno di Ecomondo, punto di riferimento internazionale per la transizione ecologica e l’economia circolare.

La piattaforma è stata sviluppata dalla società Ènostra, che ha accompagnato Legacoop Romagna nello sviluppo tecnico e operativo del modello di comunità energetiche sin dall’inizio. Attraverso una convenzione dedicata, Energia Romagna ed Ènostra hanno definito un accordo che consente ai membri delle comunità energetiche di Legacoop Romagna di accedere alla “Tariffa Solare CER”, un’offerta di fornitura elettrica rinnovabile al 100% che premia i consumi diurni, cioè quelli che avvengono nelle ore di produzione fotovoltaica.

Grazie a questa tariffa, i membri delle comunità energetiche potranno beneficiare di un prezzo dell’energia più basso quando i loro consumi coincidono con la produzione solare locale, favorendo così la massima condivisione dell’energia all’interno della comunità e una gestione più sostenibile dei consumi.