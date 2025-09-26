“Da quando il rigassificatore di Ravenna ha cominciato la propria attività, Legacoop Romagna ha chiesto prima di tutto garanzie e rispetto per le regole, a tutela dell’ecosistema, dell’ambiente e del lavoro di tutti coloro che operano sul mare, cominciando dal comparto della pesca, ma non solo.

Il rispetto rigoroso delle regole è e rimarrà fondamentale, vista l’importanza strategica di questa infrastruttura. Il suo obiettivo è garantire l’autosufficienza energetica dell’Italia, affrancandosi dall’acquisto di gas naturale trasportato via gasdotto dalla Russia e sostituendolo con quello importato via nave dagli Stati Uniti e da altre fonti globali. È un passaggio essenziale per favorire la cessazione delle operazioni belliche in Ucraina.

È questo il motivo per cui la nave rigassificatrice BW Singapore si trova al largo di Ravenna, grazie a un investimento di oltre un miliardo di euro, con un’assunzione di responsabilità che coinvolge un intero territorio.

Ed è questo il motivo per cui sono gravissime le notizie provenienti dalla trasmissione Presa Diretta della Rai, secondo cui il gas russo continua ad arrivare a Ravenna, via nave, attraverso un sistema di triangolazione internazionale.

SNAM ha confermato l’arrivo di gas russo, ma non ha possibilità di scelta, visto che è tenuta a fornire servizi di trasporto, rigassificazione e stoccaggio.