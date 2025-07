Stabile la Produzione Lavoro, con risultati buoni per le Costruzioni, in particolare sul segmento infrastrutture.

Le cooperative Sociali hanno tenuto, nonostante le preoccupazioni di inizio anno per le prime due tranche di aumenti previste dal contratto nazionale. La sfida è per gli aumenti progressivi del 2025, perché ancora le stazioni appaltanti non hanno dato segnali sufficienti.

Buono anche il 2024 delle cooperative del settore Industriali: prudenza e timori derivano in questo caso dall’instabilità internazionale, che può incidere direttamente e in prima battuta proprio su questi settori (costo materie prime ed energia).

Venendo al 2025, oltre i due terzi delle cooperative prevedono un anno di stagnazione. Tornano nelle stime prudenza e una certa sfiducia. Tra gli aspetti positivi un fabbisogno complessivo di circa 5.000 lavoratori fino a dicembre 2025 (+ 14% rispetto all’anno precedente).

Oltre la metà delle imprese associate a Legacoop Romagna ha previsto per il 2025 nuovi investimenti: si tratta soprattutto delle imprese agricole, di produzione lavoro, di servizi. Si tratta soprattutto di investimenti in IA, innovazione produttiva e logistica.

«Rispetto al 2023 – dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – è evidente una diminuzione delle situazioni negative; restano pochi, per fortuna, gli andamenti di evidente deterioramento gestionale e di prospettiva. Quest’anno in cima alle preoccupazioni ci sono la difficoltà di reperimento della manodopera, la diminuzione della crescita del Paese (confermata dall’andamento del 1° trimestre pubblicato da Istat), il calo dei consumi, la crisi climatica e, soprattutto, l’instabilità internazionale. Per una parte rilevante delle imprese, la Romagna si sta modernizzando: se teniamo conto di quel che è successo a questo territorio da maggio 2023 ad oggi, possiamo certamente affermare che resiste saldamente quel patto sociale fra imprese, comunità e istituzioni, che è una condizione indispensabile per uno sviluppo solido e continuativo. La cooperazione non si ferma, resiste alle intemperie internazionali, climatiche ed economiche, guarda avanti, investe e gestisce il presente senza smettere di pensare al futuro».