Nelle settimane scorse si sono susseguite notizie su alcuni contagi avvenuti all’interno di strutture per anziani, categoria, ai numeri, più soggetta alla mortalità del Covid 19.

“Già nella capigruppo del 16 aprile siamo stati informai in via ufficiale della situazione dei contagi nel territorio dell’Unione” commenta Barbara Magnani consigliera Lega in Unione “fortunatamente il numero è limitato a 3 casi, tra l’altro non riguardanti anziani ospiti delle strutture. Purtoppo la sicurezza dei numeri l’abbiamo solo nelle strutture dove sono presenti medici interni che sono tenuti a segnalare i possibili casi di sintomi influenzali.”

La Magnani continua: “Siamo rimasti molto scioccati da quanto accaduto a Russi e non vorremmo ciò si ripetesse nei Comuni dell’Unione, anche affinché i residenti delle strutture non siano costretti al trauma di un trasferimento alla struttura dedicata ai malati Covid (RSA San Rocco ndr) e ad affrontare la malattia da soli, già privati delle visite dei propri cari.” Enrico Zini, Capogruppo Lega in Unione spiega: “L’intento della richiesta è quello di un aggiornamento costante sulla situazione. Inoltre chiediamo anche come verrano gesite le strutture sprovviste di medici interni (una zona grigia ancora inesplorata) e se è previsto uno screening a tappeto o altro.” Zini continiua “Abbiamo presentato l’interrogazione anche al Sindaco de Pascale quale Sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, per poter avere un quadro più ampio e chiaro della situazione”.