“Come richiesto da tutti i gruppi dell’opposizione si e’ tenuta venerdì scorso in comune la commissione sulle alluvioni che hanno colpito il territorio ravennate nel periodo maggio 2023 settembre/ottobre 2024

Dall’esposizione dei dati tecnici e finanziari descritti dai dirigenti degli Enti coinvolti, e precisamente

Consorzio di Bonifica Romagna e Romagna Occidentale, Hera, Comune di Ravenna Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile si e’ evinto che non ci sia una visione prospettica e di insieme del problema e che in sostanza quello che e’ stato esposto, non e’ altro che la riproposizione di ciò che abbiamo gia’ visto e che ha portato ai drammatici risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Occorre un cambio radicale della gestione del territorio relativamente al dissesto idraulico, idrogeologico e di erosione costiera.

Come osservato dal Dott Geologo Miccoli, le cui conoscenze ed esperienza professionale sono fuori discussione, che ha partecipato alla Commissione in qualità di esperto.

E’ noto che l’alluvione che si verifica in pianura viene generata nei territori montani e collinari che fanno riferimento ai singoli bacini idrografici, aree che da oltre 30 anni sono state gradualmente e inesorabilmente abbandonate dalla gestione pubblica ma anche da quella privata, venendo a mancare così tutta la micro manutenzione della montagna e delle zone collinari,prima fra tutte briglie e gestione delle acque superficiali, che hanno il compito di rallentare la discesa dell’acqua e ridurre il rischio frane.

I fiumi vengono considerati dall’amministrazione “corridoi ecologici” e come tali sono stati inseriti nel PTCP della provincia di Ravenna, e su di essi sono stati posti vincoli pesantissimi, col risultato di non poter effettuare nemmeno la manutenzione piu’ banale come il taglio degli alberi che, se in quantità non compatibile idraulicamente impediscono il veloce e funzionale deflusso delle acque.

I fiumi del nostro territorio Reno Lamone Montone Ronco Bevano,Savio, Fiumi Uniti, sono divenuti nel tempo habitat privilegiato degli animali fossori, che vi hanno scavato tane imponenti, trasformando gli argini in una gruviera pericolosa e predisposta alle rotture.

Come e’ noto parte della nostra pianura e’ posta al di sotto del livello del mare e per portare via le acque esse vanno sollevate e scaricate a mare artificialmente. Per fare questo esistono tutta una serie di manufatti ed impianti realizzati dall’uomo e da esso governati che devono essere gestiti con perizia ed esperienza per garantire il deflusso delle acque in sicurezza.

Pare che nel gestire il deflusso delle acque in zona Roncalceci siano state effettuate manovre discutibili, forse inappropriate, che hanno causato la rovinosa alluvione che ha interessato quelle frazioni, molto superiore a quanto registrato nell’ottobre 1996.

L’argine del Lamone interessato dalla rotta del Maggio 2023 ha nuovamente ceduto nel settembre 2024, in occasione della prima piena.

La ricostruzione e’ stata fatta con la perizia necessaria seguendo quelle che sono le N.T.C. ( norme tecniche di costruzione) per la realizzazione di una diga in terra, quale è un argine?

A proposito di ricostruzione e sicurezza ci pare evidente che se tutto viene ricostruito come exante restiamo a rischio rischi peraltro già evidenziati dai numerosi atti di programmazione adottati dalla stessa regione ma da essa stessa non rispettati, e si badi bene antecedenti alle alluvioni.

La difesa del territorio e’ compito della Regione e talvolta delegata alle Province. Le strutture tecniche, prima della nascita delle Regioni erano dei competenti Ministeri ed erano articolata su base Provinciale, ad esempio Ispettorato dell’Agricoltura, Genio Civile, Ispettore Sanitario. La Regione e la Provincia hanno gestito correttamente queste strutture ????? Pare che nei vari trasferimenti di competenze tra Regione e Provincia e anche all’interno della stessa regione esse siano state numericamente e tecnicamente depotenziate ed alcuni incarichi dirigenziali conferiti a persone senza qualifiche tecniche ed esperienza nel settore, con il compito di gestire il territorio. Se cosi fosse ……altra concausa umana delle alluvioni

Pertanto il Gruppo Lega e La Pigna continueranno a lavorare in tutte le sedi deputate perchè si faccia chiarezza e si accertino eventuali responsabilità.”

Anna Greco Gruppo Lega Salvini Premier

Veronica Verlicchi La Pigna