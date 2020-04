“Per chi vive in terra di Romagna non può che destare molta preoccupazione la scarsa consapevolezza, sino ad ora dimostrata, del peso che l’attuale emergenza sanitaria ha, ed avrà, per il turistico del nostro territorio. Le ripercussioni sul settore della conseguente crisi economica avranno impatti non solo per la stagione alle porte, ora mai compromessa, ma anche per quella del prossimo anno”. Commenta così, Stefano Morettini, responsabile comunale della Lega a Ravenna, la criticità economico-finanziaria che sta colpendo l’intero comparto turistico romagnolo in seguito all’epidemia del Covid-19.

“Come già evidenziato dai deputati della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli, sono necessarie misure che incentivino gli avventori delle imprese turistiche e non spunti per gli imprenditori su come fare il proprio mestiere del quale, per altro, sono già ampiamente capaci”. In questo contesto, Stefano Morettini, in collaborazione con la capogruppo in consiglio comunale, Samantha Gardin, e gli altri consiglieri della Lega (Rosanna Biondi, Gianfilippo Nicola Rolando e Learco Tavoni) chiedono che il sindaco ravennate, in virtù del peso che il settore turistico ha per l’economia del territorio, metta in atto le agevolazioni su quanto di sua pertinenza. Inoltre, al fine di preservare il livello occupazionale che il settore, e il suo indotto, hanno sempre assicurato, si richiede l’erogazione da parte della Regione di aiuti concreti a favore delle imprese turistiche del territorio.