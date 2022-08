“Abbiamo appreso con grande dispiacere della decisione di Gianluca e Monica di interrompere il percorso intrapreso insieme tre anni fa per proseguire, in maniera autonoma, su di un’altra strada, verosimilmente parallela alla nostra, e formare un nuovo gruppo consigliare espressione di un partito che non era candidato perché non in grado di presentare la propria lista nell’ultima tornata elettorale.

Nostro malgrado i rapporti del consigliare Salomoni si sono nel tempo deteriorati per divergenze di opinione coi vertici della Lega, automatico il passaggio a FdI, partito erede di Alleanza Nazionale, dove era già stato eletto durante l’era Zoffoli, accogliendo così le lusinghe dei primi giorni di nomina. Rimaneva il fatto che per regolamento comunale occorrono due consiglieri per fondare un nuovo gruppo consigliare, e così il gioco è fatto.

Ferma restando l’amicizia personale che da sempre ci lega, auspichiamo che questo nuovo percorso intrapreso, possa produrre gli effetti e i benefici da loro auspicati, rafforzando le fila dell’opposizione con un partito che si candida a governare l’Italia per i prossimi cinque anni, sperando che continueranno nella tradizione di una opposizione attenta, vigile e costruttiva che da sempre ci ha contraddistinti.”

Il capogruppo Lega Salvini Premier Cervia

Enea Puntiroli

Il consigliere Lega Salvini Premier Cervia

Vice Presidente del consiglio comunale

Daniela Monti

Il consigliare Lega Salvini Premier Cervia

Segretario Lega Salvini Premier Cervia

Stefano Versari