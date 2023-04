Il gruppo consigliare di Lega, nel consiglio comunale di Cervia, ha depositato un’interpellanza per il sindaco e la giunta. Loro vogliono delle risposte sulla sicurezza in via Martiri Fantini.

Ecco il testo completo:

“SICUREZZA DI VIA MARTIRI FANTINI.

V I S T A

– l’interpellanza della Lega Cervia ad oggetto viabilità e messa in sicurezza di via Martiri Fantini del 21.02.2022;

– la risposta di codesta amministrazione all’interpellanza sopra indicata;

P R E M E S S O

– che in data 5 aprile si è tenuta una riunione del consiglio di zona 8 (malva nord – terme), per discutere riguardo alla sicurezza di via delle Rose e di via Martiri Fantini, oltre alle problematiche pervenute a seguito della realizzazione della ciclabile di via Galilei;

– che gli impegni presi da codesta amministrazione relativamente alla messa in sicurezza di via Martiri Fantini sono da decenni disattesi, e che da recenti promesse fatte ai residenti, risulta essere necessaria l’approvazione del bilancio 2022 in modo da poter intervenire sulla modica del DUP con conseguente variazione di bilancio 2023, per sbloccare le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi disattesi, in quanto ad oggi ci troviamo in regime di amministrazione controllata per non aver approvato il bilancio entro i termini previsti dalla legge;

– che in data 19 dicembre 2020 è stato firmato l’accordo tra ANAS, Regione Emilia Romagna e Comune di Cervia per la realizzazione di un nuovo accesso a Milano Marittima in località Terme, e la messa in sicurezza dello svincolo sulla SS16 Adriatica, all’altezza del Santuario di Madonna del Pino;

– che in data 28 febbraio 2023, il consiglio comunale ha bocciato l’odg relativo alla realizzazione di un sottopasso ferroviario su via G. Di Vittorio, presentato dal gruppo consigliare della Lega, siccome non è ritenuta opera prioritaria per la città;

– che sarebbe necessario realizzare una variante per collegare l’SS16 all’altezza delle Ghiaine con la SP254 (Cervese) a Tantlon al fine di regolare il traffico che attraversa le saline, in modo da alleggerire l’affluenza in entrata su via Martiri Fantini e permettere la realizzazione del parco delle saline:

C O N S I D E R A T O

– che quello di via Martiri Fantini è l’ingresso principale di Cervia e dovrebbe essere oggetto di maggiori attenzioni: per quanto riguarda la cura dell’immagine e la sicurezza, poichè rappresenta un biglietto da visita per chi accede alla nostra città;

– che per diminuire il traffico su via Martiri Fantini è prioritario terminare la strada che costeggia l’alberghiero e realizzare un sottopasso su viale G. Di Vittorio per evitare che la ferrovia tagli in due la città e permettere un afflusso/deflusso veloce e senza ostacoli al centro cittadino, soprattutto per i mezzi di soccorso.

–

Chiediamo al Sindaco e alla Giunta:

1- Per quando fosse previsto l’inizio lavori per la realizzazione dello svincolo della Madonna del pino.

2- Per quando fosse programmato il fine dei lavori nella strada in costruzione a fianco dell’alberghiero e perché sono stati necessari tempi così lunghi per la sua realizzazione.

3- Se l’amministrazione fosse, per caso, in accordo con la maggioranza del consiglio comunale che non ritiene prioritaria l’opera del sottopasso ferroviario di via G. Di Vittorio.

4- Se si è favorevoli alla realizzazione di una variante per evitare che l’SP254 passi attraverso le saline.

5- Per quando sono previsti gli interventi di messa in sicurezza di via Martiri Fantini e, soprattutto, in cosa consistono.

6- Come e se si intende risolvere le problematiche creste a seguito della realizzazione della ciclabile di via Galilei.

7- Perché ad oggi non si è messa in sicurezza via delle Rose e perché non si è aperto lo sbocco su via Maccanetto.

8- Se fosse intenzione dell’amministrazione porre un occhio di riguardo alla sicurezza di via Martiri Fantini tramite un maggiore controllo da parte della Polizia Locale.

9- Quali altri giudizi esprimono il Sindaco e la Giunta in merito alle problematiche sopra esposte?

10- Quali ulteriori informazioni sono disponibili in merito alla problematica in oggetto?

Ai sensi del comma 4° dell’art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale chiediamo

risposta entro giorni 20 (venti) dal deposito della presente.”

I Consiglieri Comunali:

Enea Puntiroli

Daniela Monti

Stefano Versari