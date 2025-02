Come dare il giusto valore alle cose? Come ridurre gli sprechi e rispettare nello stesso tempo l’ambiente? Come risparmiare per essere pronti ad eventuali imprevisti e spese non preventivate? I ragazzi e le ragazze delle classi IV A e iv B dell’Istituto Tavelli di Ravenna sono stati bravissimi nel rispondere a queste domande che li hanno introdotti progressivamente ai temi più elementari ma anche più importanti dell’economia finanziaria, declinata alle scuole primarie, nella lezione organizzata dalla Fondazione per l’Educazione finanziaria e il Risparmio (Feduf), promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) presieduta da Antonio Patuelli.

La lezione sull’‘Uso responsabile del denaro’, tenuta dalla docente Feduf Laura Ranca, e promossa dalla Cassa di Ravenna, ha visto coinvolte le classi delle insegnanti Paola Melini e Raffaella Ghiselli, coordinate dalla Dirigente scolastica Giulia Casadio che hanno subito compreso l’importanza di illustrare i concetti del risparmio, delle tasse, della spesa ordinaria e straordinaria, del risparmio energetico e delle risorse e della riduzione o eliminazione degli sprechi fin dalle scuole primarie.

Ed infatti i ragazzi e le ragazze si sono dimostrati interessatissimi al tema con numerosi interventi ed un bellissimo en plein nel quiz finale, a riprova del successo nell’apprendimento e della partecipazione positiva e interattiva alla lezione. Le due classi IV A e IV B parteciperanno ad una seconda lezione, sempre promossa dalla Feduf, per poter poi accedere alla festa finale ai Chiostri Danteschi del prossimo maggio, festa alla quale saranno ammesse le migliori scuole e classi partecipanti al progetto Educazione Finanziaria 2024-2025. A questa festa è già stata ammessa la Scuola Cavina di Porto Fuori (Ravenna) che ha già completato con successo il proprio percorso di insegnamento.

Alla Festa finale saranno presenti anche il Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli e la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti.