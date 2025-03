La serata di boxe a Morciano di Romagna ha regalato emozioni e spettacolo in occasione della festa di San Gregorio, con la Valconca Boxe che ha organizzato un evento di grande successo. Tra i protagonisti assoluti, i pugili dell’Edera Boxing Gym Ravenna, che hanno portato sul ring talento, determinazione e grandi vittorie. Il bilancio finale è stato eccellente: cinque vittorie e un pareggio, confermando l’ottimo lavoro svolto in palestra sotto la guida del maestro Dinaro Gesualdo.

Meci Deon apre la serata con una vittoria convincente nei 55 kg

Ad aprire la serata per i colori dell’Edera Boxing Gym Ravenna è stato Meci Deon, al suo terzo match, nella categoria 55 kg. Nonostante la giovane esperienza sul ring, Meci ha dimostrato grande maturità e sicurezza, imponendo fin dai primi secondi il proprio ritmo contro il suo avversario. Con un mix di rapidità e precisione, ha costretto il rivale sulla difensiva, dominando il match fino alla sospensione cautelare nel secondo round. Un’altra vittoria che conferma il suo percorso di crescita e il suo grande potenziale.

Sabino Vitiello: grinta e determinazione in un match combattuto

Il secondo atleta dell’Edera Boxing Gym Ravenna a salire sul ring è stato Sabino Vitiello, che ha affrontato un match intenso contro un avversario molto preparato. Dopo un inizio più prudente, Sabino ha iniziato a prendere fiducia dalla seconda ripresa, aumentando il ritmo e cercando di imporre il proprio stile di combattimento. Ha dimostrato un grande spirito da lottatore, mettendo a segno colpi precisi e provando a cambiare l’inerzia dell’incontro.

Nonostante l’ottima prestazione, il verdetto finale non è stato dalla sua parte. Tuttavia, il pubblico e il suo angolo hanno riconosciuto i miglioramenti e la determinazione mostrata sul ring, segno di un pugile in continua crescita. Il maestro Dinaro Gesualdo ha espresso grande fiducia in lui, certo che le sue qualità porteranno presto a importanti successi.

Giacomo Gualdi: l’esempio di un guerriero

Uno degli incontri più emozionanti della serata è stato quello di Giacomo Gualdi, un pugile con una carriera già importante alle spalle: 43 match disputati, esperienze contro campioni regionali e nazionali, tra cui un avversario che è stato tre volte campione d’Italia. Gualdi non ha mai scelto la strada più facile, affrontando sempre avversari di alto livello e mettendosi alla prova contro chiunque.

Nel match di Morciano ha dato spettacolo con la sua tecnica perfetta, unita a una determinazione che lo contraddistingue da sempre. Ogni sua mossa, ogni colpo, ogni schivata erano il risultato di anni di lavoro e sacrifici in palestra. Il pubblico ha percepito questa grandezza e, al termine dell’incontro, si è alzato in piedi per applaudirlo.

Non sono mancati i complimenti da parte di tecnici e spettatori: tutti hanno riconosciuto la qualità e la bellezza del suo pugilato. La sua prestazione eccezionale gli è valsa anche il premio come miglior pugile della serata, un riconoscimento meritato che sottolinea il suo talento e la sua dedizione.

Giacomo ha ancora molta strada da percorrere, ma la sua determinazione e il suo talento lo stanno ripagando. È un esempio per i giovani pugili, la dimostrazione che con il lavoro e la passione si può arrivare lontano.

Nicolae Rodvanschi: equilibrio e maturità

Nel terzo incontro è salito sul ring Nicolae Rodvanschi, che ha affrontato un avversario noto per la sua velocità e abilità difensiva. Dopo un avvio cauto, Nicolae ha saputo adattarsi, trovando il giusto ritmo e mettendo a segno colpi efficaci. Il match è stato equilibrato fino alla fine e il verdetto finale ha decretato un pareggio. Una prestazione che conferma la sua maturità tattica e la sua capacità di tenere testa ad avversari difficili.

Marco Montaletto: la potenza dei pesi massimi

Attesissimo il match di Marco Montaletto, peso massimo, che non ha deluso le aspettative. Sin dai primi scambi, ha imposto la sua forza fisica e la sua superiorità tecnica, dominando l’incontro contro un avversario della Biagini Boxe. Marco ha vinto tutte e tre le riprese, dimostrando una grande determinazione e capacità di gestire il match con intelligenza e sicurezza.

Massari Mattia: vittoria netta nei 71 kg

A concludere la serata è stato Massari Mattia, impegnato in un match senza casco nella categoria 71 kg. Con un mix di aggressività e tecnica, ha saputo dominare il combattimento, mettendo in difficoltà il suo avversario con combinazioni veloci e potenti. Ha controllato il match in tutte e tre le riprese, meritando una vittoria netta e confermando il suo ottimo stato di forma. Un successo importante per lui, che dimostra la sua crescita e il suo valore sul ring.

Un evento da ricordare

Con circa 400 spettatori presenti, la serata è stata un vero successo. Il maestro Dinaro Gesualdo e Giacomo Gramantieri si sono detti entusiasti dei risultati ottenuti, sottolineando il grande lavoro svolto in palestra e la crescita costante della squadra.

L’evento ha confermato ancora una volta quanto la boxe possa regalare emozioni uniche e creare una comunità di atleti determinati e appassionati. L’Edera Boxing Gym Ravenna ha brillato e la promessa è di tornare il con ancora più spettacolo e nuove sfide, per continuare a forgiare i campioni di domani.