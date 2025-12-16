L’industria romagnola sarà presente alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina grazie a un mezzo ad alta tecnologia realizzato a Lugo. Nella giornata di lunedì 15 dicembre, presso lo stabilimento VF Venieri di via Piratello, è stata presentata e consegnata una pala gommata di ultima generazione destinata alla Polizia di Stato, che verrà impiegata durante l’evento olimpico per attività di sicurezza e gestione delle emergenze.

Il mezzo, una VF 5.63D appositamente allestita con livrea istituzionale, è progettato per operare in condizioni ambientali difficili. Grazie alla dotazione tecnica che comprende verricello, pompa idraulica sommersa e benna polifunzionale, potrà intervenire nello sgombero neve e nella rimozione di detriti, garantendo rapidità ed efficacia anche in situazioni critiche.

La pala sarà assegnata al Commissariato di Polizia di Cortina d’Ampezzo e inserita nel dispositivo di sicurezza e pronto intervento coordinato dalla Polizia di Stato, sotto la regia della Questura di Belluno. Il mezzo affiancherà altre macchine Venieri già operative presso Anas ed Esercito Italiano, confermando l’affidabilità e la versatilità delle soluzioni sviluppate dall’azienda lughese.

«Si tratta di un veicolo pensato per il pubblico soccorso e per affrontare le criticità tipiche dei territori montani», ha spiegato Filippo Muccinelli Venieri, direttore generale dell’azienda, sottolineando l’orgoglio di poter contribuire a un evento di rilevanza internazionale.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte anche la sindaca di Lugo Elena Zannoni, il questore di Ravenna Gianpaolo Patruno e il deputato Jacopo Morrone, che hanno evidenziato il valore strategico di una produzione locale capace di coniugare innovazione, sicurezza e prestigio per il territorio.