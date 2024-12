È LeBron Johnson ad aprire domani Christmas Soul, il festival dedicato al Gospel che tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 porta a Ravenna la magia di questo genere musicale (in Piazza del Popolo alle 18, ingresso gratuito). Cresciuto cantando nelle chiese evangeliche del suo Paese, LeBron Johnson ha poi continuato dopo che nel 2017 si è trasferito proprio a Ravenna, dov’è stato notato dal musicista Andrea Pititto, ed è reduce dalla sua prima tournée europea. Christmas Soul è organizzato da Comune di Ravenna, Spiagge Soul e Fondazione Ravenna Manifestazioni, e prevede tre concerti in Piazza del Popolo, compreso quello per arrivare alla mezzanotte del 31 dicembre, e l’evento al mattino del primo giorno del 2025 al Teatro Alighieri. Un modo per celebrare in musica questo magico periodo dell’anno, con un appuntamento che si è guadagnato un posto di rilievo nel panorama Gospel del nostro Paese.

Christmas Soul prosegue poi domenica 29 dicembre (sempre alle 18) con la prima formazione in arrivo dagli Stati Uniti, Leon Beal Joyful Gospel Choir, un insieme di talenti capitanati da Leon Beal che hanno diffuso con le loro voci l’entusiasmo e la fede per più di quarant’anni e sono considerati pionieri di quella che è stata definita musica Gospel contemporanea. Per il concerto della sera del 31 dicembre (dalle 23), per iniziare in musica il nuovo anno, Piazza del Popolo accoglie invece la vigorosa e spettacolare Spirit of New Orleans Gospel Choir, una formazione numerosa capace di trasmettere sul palco tutta l’esuberanza, il calore e la tradizione musicale della Louisiana. Appuntamento a teatro invece il 1° gennaio (alle 11.30, già sold out: durante il concerto, come di consueto, è prevista una raccolta fondi per “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”) con The Bronx Gospel Choir, in arrivo da New York, capace di conciliare le proprie radici gospel, spiritual, jazz e soul, con nuovi stili innovativi. Una vera festa di cori e suoni che si susseguono con gioia in una miscela esplosiva.