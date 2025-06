Le Zone di Protezione Speciale saranno allontanate dai fiumi

Le Zone di Protezione Speciale in Emilia-Romagna saranno allontanate dai fiumi. Lo hanno assicurato il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e la sottosegretaria Manuela Rontini durante l’incontro di presentazione del piano per la messa in sicurezza di Faenza e del Lamone dopo le alluvioni del 2023 e del 2024.

Le ZPS sono aree designate per la protezione degli uccelli selvatici e dei loro habitat, come stabilito dalle direttive europee. Sono aree di vincolo all’interno delle quali non si può intervenire per lavori in determinati periodi dell’anno e rientrano nella rete Natura 2000.