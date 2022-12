Dodicesima gara stagionale che vede Faenza affrontare il Basket Team Crema fuori casa. Partita di grande importanza, sia per interrompere la striscia negativa che in chiave salvezza.

Ancora un cambio di quintetto per coach Ballardini che schiera Cupido, Kunaiyi, Baldi, Davis e per la prima volta capitan Franceschelli.

Crema apre subito le danze con due conclusioni dalla distanza di Rae Rae D’alie, che però trova un’ottima Rosa Cupido dall’altra parte e i primi 3 minuti sono tutti un botta e risposta; primo piccolo parziale di 10-10 e time out faentino.

Al rientro sono Hinriksdottir e Faustini a guidare l’allungo bianco nero e il primo quarto finisce 18-21.

Giornata calda anche per Moroni che, al rientro in campo, si sblocca subito da tre punti (3/3 per lei in serata), ma Crema, soprattutto grazie ad un’ottima Kaba rimane pienamente in partita.

Capoferri allo scadere sigla il 31-40.

Si rientra dagli spogliatoi ed è Cupido show: la playmaker faentina si carica la squadra sulle spalle, aiutata dalla solita Kunaiyi dominante in aerea (21 rimbalzi totali).

Conte e Melchiori non ci stanno, alzano la pressione difensiva e portano la squadra di casa fino al -3.

Moroni colpisce ancora da lontano e lancia Cupido in contropiede sulla sirena: 48-55.

Ultimo quarto da polveri bagnate: non si segna per 4 minuti fino alla rubata di Franceschelli che da morale alle ospiti.

Faenza difende forte e Crema trova la via del canestro solo a tre minuti dalla fine. Un antisportivo di Conte segna la fine delle speranze per la squadra di casa. Cupido ringrazia e aggiunge gli ultimi punti al suo tabellino.

Punteggio finale 54-67.

Tabellini

Basket Team Crema: D’Alie 8, Melchiori 5, Nori 5, Conte 6, Kaba 14, Capoferri 2, Radaelli, Caccialanza, Severgnini, Rizzi, Dickey 8, Meresz 6

E-work Faenza: Franceschelli 6, Kunaiyi 11, Cupido 20, Policari 8, Georgieva, Hinriksdottier 5, Baldi, Niedzwiedzka, Egwoh , Davis 8