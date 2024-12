Sfida di notevole difficoltà ma dai grandi stimoli per la E-Work, reduce da quattro sconfitte consecutive, ma in corsa per un posto nelle qualificazioni di fine anno per la Coppa Italia; Derthona fa subito capire il motivo per il quale occupa le prime posizioni di classifica: chiude bene l’area in difesa , riparte a forte velocità e fa girare veloce palla in attacco.

Coates fa valere talento e centimetri , Attura spinge ed imbecca le compagne , Penna e Fontaine su tutte , ed il primo quarto ci regala un primo break di Faenza (7-0) per il 12-8 , protagoniste Parzenska e Franceschelli , subito replicato dalle ospiti (6-0)con Penna e la stessa Attura per il 12-14 dell’ottavo minuto … Derthona subisce lo show di fine quarto di Parzenska ma controlla i secondi finali e chiude sul +1 (17-18) . Le ospiti tornano in campo lucide e determinate dopo la prima sosta : Attura e Fontaine creano un primo strappo e portano il vantaggio a nove lunghezze (17-26) al tredicesimo ; Faenza accusa il colpo , perde progressivamente smalto , non riesce a limitare la transizione offensiva delle piemontesi , e si ritrova con un divario di sedici punti a metà frazione (19-35) ; Roumy è fuori dalla gara e Faenza si aggrappa a due canestri della rediviva Fondren per limitare il passivo ; Tortona ha buonissime cose da Elisa Penna , elegante e precisissima in attacco ogniqualvolta è chiamata in causa : la seconda frazione va in archivio con le ospiti meritatamente in vantaggio di sedici lunghezze (28-44) . Ripresa sconcertante per le ragazze di coach Seletti che accusano subito un parzialino di 0-7 ad opera di Fontaine per il 28-51 del ventiduesimo ; è crisi nera in attacco dove le romagnole sbagliano tutto il possibile . Ci prova Anna Turel con la tripla del – 22 (31-53) al ventiquattresimo ma è solo una fiammata isolata : Attura riprende a martellare il canestro e la tripla della splendida Penna al minuto ventisei regala il massimo vantaggio alle ospiti (33-59) ; coach Cutugno da respiro alle sue prime linee senza accusare cali , Seletti propone una zona 2-3 largamente inefficace , ed ha inizio a quel punto la prova tutta cuore di Leonardi che insacca la tripla del + 27 (39-66) quando manca una manciata di secondi alla sirena di chiusura della terza frazione (41-67) . E’ la stessa Leonardi a lanciare le sue con la tripla del + 29 (41-70) al trentunesimo poi Premasunac amplia il divario a 32 con canestro in avvicinamento e libero aggiuntivo (41-73) un minuto più tardi ; Faenza è in caduta libera ed il pubblico rumoreggia per la pochezza offensiva : le ospiti dilagano con le triple della neo tesserata Milani e della solita Leonardi per il momentaneo + 40 piemontese (43-83) al trentacinquesimo ; menzione di merito in chiusura per Rachele Porcu , chiamata per diversi minuti a sostituire le spente compagne di reparto , che mette a segno 8 punti con due triple nei minuti finali della gara (51-94) .

E-WORK FAENZA BASKET PROJECT : Franceschelli 3, Brzonova 4, Turel 5, Fantini , Fondren 9, Parzenska 11 , Cappellotto 2, Jakpa , Roumy 9 , Porcu 8 . Allenatore : Paolo Seletti

AUTOSPED DERTHONA BASKET : Dotto 7, Marangoni 4, Fontaine 13, Premasunac 5, Leonardi 14, Arado 2, Milani 11 , Attura 15, Penna 15, Gatti , Coates 8. Allenatore : Orazio Cutugno