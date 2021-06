L’E-Work Faenza conquista l’A1. Gara3 al PalaBubani è dominata dalle padrone di casa che non si fanno condizionare dall’ultimo quarto di gara2 e sconfiggono un San Giovanni Valdarno troppo presto uscito di partita. La sfida infatti viene decisa praticamente nel secondo quarto, quando Faenza piazza un parziale di 23-0. Per Valdarno è notte fonda. Le ospiti non riescono nella rimonta questa volta ed escono sconfitte da un match che negli altri tre quarti ha visto le due compagini sostanzialmente alla pari. Al contrario però di gara2, Faenza ha mantenuto il controllo della partita, gestendo fatica e punteggio, tenendo le avversarie sempre a distanza, dando l’impressione di non voler infierire ulteriormente nel punteggio. Grande concentrazione di Faenza in difesa, poca lucidità di Valdarno in attacco. Slim per le toscane ha cercato inutilmente di rispondere al quintetto casalingo, ma il Faenza Basket Project ha risposto con una prova di squadra,, trascinato in attacco da Morsiani e Vente

Faenza torna nella massima serie A della pallacanestro femminile.

Faenza: Franceschelli 8, Morsiani 13, Schwienbacher 4, Policari 5, Vente 12, Franceschini N.E., Ballardini 5, Caccoli, Soglia 6, Meschi 2, Brunelli 9, Porcu 7

Valdarno: Parolai N.E., Nativi, De Pasquale 6, Missanelli 6, Olajide 2, Slim 16, Bona 7, Sasso, Cecili 4, Togliani, Valensin, Gregori 8