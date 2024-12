Il Piano urbanistico generale, nella sua versione aggiornata, sarà presentato pubblicamente giovedì 19 dicembre, dalle 9 alle 13, nella Sala D’Attorre di Casa Melandri, in via Ponte Marino n. 2. Il piano propone una sintesi tra le varie anime di Ravenna (lavoro, produzione, energia, ambiente, cultura e turismo) attraverso tre sfide emergenti, “neutralità climatica”, “inclusione e ospitalità” e “attrattività, in transizione e internazionale”, declinate in microsfide, obiettivi, lineamenti e azioni che permeano il progetto “Paesaggi di terra e acqua”, così viene definito il Pug, della “Ravenna città responsabile” e approcciano in maniera sfidante i traguardi delle tre sfide che l’Amministrazione si è posta.

Dopo l’approvazione in Giunta, la presentazione alla commissione “Assetto del territorio” nei giorni scorsi e quella in Consiglio comunale di martedì 17 dicembre, ci sarà la presentazione pubblica della riassunzione parziale dal titolo “Le tre sfide del Pug”.

A portare i saluti sarà l’assessora ad Urbanistica, edilizia privata e rigenerazione urbana, Federica Del Conte. Successivamente Daniele Capitani, dirigente del Servizio progettazione e gestione urbanista-responsabile Ufficio di Piano del Comune, parlerà de “Il quadro conoscitivo diagnostico e la strategia del Piano urbanistico generale” a cui seguirà l’intervento dal titolo “La Valsat del Piano urbanistico generale struttura e accompagnamento nelle scelte di piano” di Elisa Conticelli, professoressa del Dipartimento di Architettura – Unibo, esperta di Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale. Su “La disciplina del nuovo Pug: come strutturata, come si legge, come traduce la Strategia” interverrà l’architetta Sandra Vecchietti esperta di rigenerazione urbana. Seguirà la relazione di Raffaella Bendazzi del Servizio progettazione e gestione urbanistica, garante della comunicazione e della partecipazione del Comune su “Le prossime tappe dell’iter di approvazione del Piano-procedura di presentazione delle osservazioni”. Sarà poi aperto un dibattito al quale il pubblico è invitato a partecipare.

La presentazione si potrà seguire anche in live streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune di Ravenna. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.