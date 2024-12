In occasione delle festività natalizie, le Terme di Riolo lanciano una nuova collaborazione a fin di bene, a sostegno dell’associazione Autismo Faenza Aps. Una parte del ricavato della vendita delle Gift Card del complesso termale, infatti, verrà devoluta al progetto “La Chiocciola”, dedicato a promuovere l’inclusione, il supporto e il benessere delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Le Gift Card sono in vendita in varie versioni (in grado di soddisfare le più svariate esigenze, a partire da 30 euro) nel negozio on line ufficiale termedirioloshop.it e rappresentano un’originale idea regalo per dare la possibilità di vivere momenti di vero benessere nella suggestiva piscina calda e nella Spa delle Terme di Riolo, ancora più suggestive in inverno, avvolti dal tepore mentre fuori è freddo.

Fino al 6 gennaio le Terme sono aperte tutti i giorni (esclusi il 23, 24 e 25 dicembre), con aperture speciali serali nel weekend, quando sono in programma anche degustazioni in collaborazione con le cantine vinicole del territorio.

E per chi vuole provare l’emozione di trascorrere un Capodanno alternativo, restando in accappatoio fino allo scoccare della mezzanotte, le Terme di Riolo propongono una serata speciale, con un generoso buffet con prodotti locali, una selezione musicale rilassante, il bar direttamente a bordo vasca e naturalmente il brindisi di mezzanotte. I posti sono limitati (info e prenotazioni a info@termediriolo.it).