Le Terme di Riolo si apprestano a vivere le ultime settimane di apertura all’insegna di un bilancio positivo e di eventi e iniziative di grande interesse. «Il 2025 è stato un anno estremamente positivo, che ha riconfermato e consolidato i risultati dell’anno precedente – commenta Emanuele Salvatori, direttore commerciale delle Terme di Riolo -. Il 2024 è stato per noi l’anno della ripartenza, anche grazie a una nuova gestione manageriale, che ci ha permesso di segnare un 20 percento in più tra percorsi di cura e benessere. Quest’anno siamo cresciuti di un ulteriore 5 percento: ci confermiamo tra i primi 5 stabilimenti in regione per servizi sanitari erogati in convenzione con Asl e anche i nostri eventi dedicati al benessere riscuotono grande successo, come dimostra l’appuntamento di Capodanno andato sold out in pochi giorni».

«Tra i nostri punti di forza – prosegue Salvatori – la continuità del servizio: siamo uno degli ultimi centri in Romagna a chiudere i servizi di cura, per venire incontro alle esigenze di lavoratori e pendolari e anche i nostri eventi benessere vengono portati avanti per gran parte dell’anno: gli appuntamenti di “Calici e Stelle” proseguiranno fino al 3 gennaio, poi le terme resteranno chiuse una ventina di giorni per “rifarsi il look” e prepararsi al resto della stagione invernale. Abbiamo la fortuna di essere circondati da attività e strutture alberghiere che assecondano il nostro passo, con aperture prolungate e servizi sempre a disposizione. Abbiamo creato un’ottima sinergia con altre realtà del territorio, che ci permette di valorizzare al meglio la nostra località».

«Siamo lieti di poter confermare il trend positivo che ha caratterizzato le ultime due stagioni – commenta invece Andrea Spalla, Ad di Terme di Riolo e managing director Padusa Spa -, con un incremento sia del fatturato che degli utenti. Risultati realizzati mantenendo una grande attenzione alla qualità dei servizi forniti. Abbiamo avuto riscontri estremamente positivi sia dai nostri clienti che da tutti gli stakeholders, ottenendo una notorietà che ci ha permesso di stringere importanti collaborazioni con eccellenze del territorio che ci rendono ottimisti anche per il futuro». Tra queste va citata sicuramente quella con il Ravenna FC, che porterà all’organizzazione di ritiri delle squadre giovanili e alla definizione di un vero e proprio protocollo per migliorare la performance sportiva. In questo senso, va segnalata anche una nuova iniziativa rivolta ai tifosi giallorossi: fino al 6 gennaio, semplicemente presentando il proprio abbonamento al Ravenna, si otterrà uno sconto del 20 percento sul biglietto d’ingresso (valido per una mezza giornata in piscina termale, prenotazione obbligatoria via mail a info@termediriolo.it).

In questi ultimi giorni prima del Natale, inoltre, Terme di Riolo offre la possibilità di fare un regalo anche a fin di bene: una parte del ricavato delle vendite delle Gift Card (a disposizione in varie formule a partire da 30 euro su Termedirioloshop.it e sulle piattaforme di WelfareGroup) andrà infatti all’associazione Insieme a Te (nota per la Spiaggia dei Valori di Punta Marina) a supporto delle persone affette da malattie neuro-degenerative e delle loro famiglie.

Infine, come annunciato, proseguono gli eventi serali di “Calici & Stelle”, il format molto apprezzato che unisce il benessere al gusto, valorizzando le cantine locali con degustazioni a bordo piscina. Gli ultimi appuntamenti saranno quelli del 27 dicembre e del 3 gennaio (info e prenotazioni al 338 2246102 e alla mail info@termediriolo.it).

Le Terme di Riolo sono aperte tutti i giorni, anche durante le feste, dalle 9 alle 18, il sabato sera fino alle 22.30.