Le temperature a Faenza sono aumentate di 3-4°, l’allarme di Fridays for Future: “Tutti possiamo fare qualcosa”

Le temperature a Faenza sono aumentate di circa 4°, le massime, e di circa 3° le minime. L’allarme è lanciato dal collettivo Fridays for Future che ha portato avanti uno studio analizzando le temperature rilevate sul territorio faentino negli ultimi 40 anni. Il dato è tangibile da tutti quanti in questo anomalo caldo di fine gennaio e inizio febbraio, che sta portando ad una primavera troppo anticipata, soprattutto per quanto riguarda le coltivazioni. È allarme. Ciò che preoccupa maggiormente, hanno d’altronde rilevato i giovani di Fridays for Future, è la velocità con la quale si è raggiunto tale aumento, che non accenna a fermarsi, e che richiede interventi sia globali che locali.