L’attività organizzativa estiva dell’Ensemble Mariani non si è mai fermata davvero nemmeno nelle scorse estati, pur pesantemente condizionate dal Covid. E quest’anno riparte alla grande: nell’arco di un mese – dal 13 luglio al 12 agosto – sono in programma ben 17 appuntamenti musicali dal vivo, racchiusi dal tradizionale titolo “Le stelle di Galla Placidia”. Anche se poi, oltre ai concerti serali in programma in centro a Ravenna (in piazza San Francesco, ai Chiostri Francescani, a Sant’Apollinare Nuovo), si aggiungono due ulteriori cicli di appuntamenti in riva al mare: tre “Concerti al Plenilunio” sulle spiagge dei lidi nord, alle 22 (in collaborazione con il Planetario di Ravenna e A.R,A.R. La Super Luna); e tre “Concerti all’alba” in programma a Lido di Savio alle 5 del mattino.

L’edizione 2022 (la ventiquattresima) si presenta quanto mai articolata, con spettacoli di diversi generi musicali adatti ad ogni genere di pubblico: musica classica, pop, jazz, swing, tango e tanti altri repertori, interpretati da gruppi e solisti di grandissimo livello. Tra gli ospiti principali, il jazzista Teo Ciavarella assieme alla cantante Kelly Joyce; l’attore comico Vito con il suo spettacolo musicale accompagnato dal Duo Sconcerto; ma anche artisti del mondo della lirica come gli allievi della Juillard School di New York o la mezzo soprano Daniela Pini. Anche i musicisti locali saranno valorizzati: tra questi le cantanti ravennati Valentina Cortesi ed Eleonora Mazzotti, che presenteranno i loro nuovi spettacoli.

Proprio Valentina Cortesi, assieme al To Be Choir, apre domani – mercoledì 13 luglio alle 22 – la rassegna dei “Concerti al Plenilunio”, al bagno Bamboo di Casalborsetti. Il concerto si intitola “Guarda che luna”, ha come tema principale la Luna e le Stelle e alternerà brani per quintetto con voce solista a brani per coro, con musiche che spazieranno dal jazz al pop italiano e straniero, tra cui i capolavori di Lucio Dalla, Stevie Wonder, Codlplay e Sting. Sul palco, Valentina Cortesi, voce solista, direttrice; To be Choir, coristi; Giovanni Sandrini, chitarra acustica; Enrico Ronzani, pianoforte; Mauro Mussoni, contrabbasso e Gianluca Nanni, percussioni.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno dell’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero senza obbligo di prenotazione.