Prosegue a Ravenna la rassegna musicale estiva “Le Stelle di Galla Placidia”, organizzata dall’Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Domani sera, lunedì 29 luglio alle 21.15 agli Antichi Chiostri Francescani, “Chopin, la stanza accanto” con Enrico Bonaventura, attore, e Cinzia Bartoli al pianoforte.

Nel castello di Nohant il periodo del soggiorno estivo si è concluso. Le valigie sono già pronte per il ritorno a Parigi. Il Barone Maurice Dudevant, – appassionato all’arte quanto alla natura – ne è il proprietario; è stato sorpreso nottetempo, dall’arrivo anticipato degli “Inquilini invernali”. È il figlio di Aurore Dupain, al secolo George Sand, già amante e compagna del famoso artista Frederic Chopin. Mentre egli illustra ai nuovi arrivati i diversi ambienti della villa, il pianoforte dell’Ospite Perpetuo – Frederic Chopin – non si interrompe mai. Ma non era deceduto anni prima? Il tempo è passato, ma i preziosi arabeschi delle sue note musicali, come argentee ragnatele, hanno ormai “impregnato“gli ambienti e i muri della casa. Evocati dalla musica escono dai bagagli, in attesa di essere chiusi, i ricordi e le immagini fantasmatiche del mondo di Maurice, di sua madre Aurore/George, di Chopin. È l’occasione, imprevista, per una Ricerca del Tempo Perduto e per la speranza di una sua impossibile permanenza. Amato ed odiato, venerato e detestato, Chopin è diventato il compagno indissolubile e non più irraggiungibile, di una nostalgia senza fine.

Ingresso libero senza prenotazione. Per info, www.ensemblemariani.it