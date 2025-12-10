“Le stanze dei giardini segreti” è il nuovo romanzo del giornalista e scrittore Nevio Casadio, con prefazione di Carlo Verdelli. Il libro sarà presentato sabato 13 dicembre 2025 alle ore 16.30 nella Sala Sante Ghinassi di Via G. Verdi, 5, a Riolo Terme.

Durante l’evento, l’autore dialogherà con il giornalista Beppe Sangiorgi, offrendo al pubblico uno sguardo approfondito sul percorso narrativo del libro, che intreccia memoria, introspezione e immaginario. L’ingresso è libero e gratuito.

“Le stanze dei giardini segreti” racconta di un professore universitario che trasforma il vecchio mulino natìo in un rifugio di storie, nomi perduti, poesie e fotografie che custodiscono anime. Attorno a lui ruotano personaggi eccentrici come il fedele Dario e la rossa Annà, mentre il racconto si muove tra il Montefeltro, la pianura romagnola e luoghi lontani come Russia, Honduras, Parigi e Ohio.

Tra folklore, mistero e memoria, reale e onirico si intrecciano in un romanzo che privilegia la percezione e la narrazione sulla logica produttiva, offrendo uno sguardo poetico e metafisico sulla vita e sul tempo. Il pomeriggio sarà un’occasione per incontrare l’autore, scoprire un’opera originale e riflettere sul valore della scrittura e dell’identità.