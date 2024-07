Martedì 23 luglio 2024, ore 21 presso la Chiesa di Santo Stefano, Via antica Pieve 9 Barbiano di Cotignola (RA), la Young Musicians European Orchestra si cimenta nell’opera più eseguita al mondo, uno dei brani più popolari di sempre: il ciclo integrale de “Le Stagioni” di Antonio Vivaldi, diretti da Giacomo Piana.

Com’è noto si tratta di 4 concerti per violino e orchestra basati su altrettanti sonetti che descrivono con molta libertà e molta modernità lo scorrere delle stagioni meteorologiche. Ciascun concerto delle si divide in tre movimenti, dei quali due, il primo e il terzo, sono in tempo di Allegro o Presto, mentre quello intermedio è caratterizzato da un tempo di Adagio o Largo, secondo uno schema che Vivaldi ha adottato per la maggior parte dei suoi concerti. Ogni concerto si riferisce a una delle quattro Stagioni: la Primavera, l’Estate, l’Autunno e l’Inverno.