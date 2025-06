L’Accademia del Salvataggio, i marinai in torretta, il nuovo lungomare, il tennis su terra rossa a ridosso del mare, la lezione di yoga in riva, il relax in una delle spiagge più belle d’Italia.

Questo e molto altro sarà nelle due trasmissioni più viste di Rai Uno, Linea Verde e Camper, i cui inviati sono sbarcati sulle spiagge di Milano Marittima per raccontare la bellezza di una cittadina dove si cammina sempre all’ombra, promuovendo questo luogo di vacanza perfetto per chi vuole trascorrere una vacanza di lusso e godere appieno di innumerevoli servizi di qualità.

Le due trasmissioni, con Milano Marittima protagonista, andranno in onda nei prossimi giorni e più precisamente domenica 22 giugno sarà la volta di “Linea Verde”che vedrà il presidente Fabio Ceccaroni insieme alla conduttrice Margherita Granbassi raccontare tutte le novità dell’Accademia del salvataggio di Cervia, unica in Italia, fiore all’occhiello della Cooperativa che anche quest’anno ha schierato 80 marinai di salvataggio su 9 km di costa.

Lunedì 23 giugno andrà invece in onda un servizio nella trasmissione “Camper”, il programma di Rai Uno, condotto da Peppone Calabrese che accende i riflettori sui luoghi di vacanza più belli del Belpaese.

L’inviata Elisa Silvestrin, accompagnata dal consigliere della Cooperativa bagnini Danilo Piraccini, si concentrerà sul nuovo lungomare di Milano Marittima, tra i campi da tennis rossa e l’elegante spiaggia, tra un’intervista ai marinai di salvataggio e una lezione di yoga in riva al mare.

“Siamo impegnati, come ufficio comunicazione, nella promozione di Milano Marittima –afferma la Cooperativa bagnini di Cervia – per premiare una località bellissima che oggi viene messa sotto i riflettori per episodi non consoni e con una narrazione completamente sbagliata in piena stagione. Questa località è una perla e si distingue, invece, per la sua eleganza, unica della Riviera con ben cinque alberghi a 5 stelle, immersa nella pineta, dove si cammina sempre all’ombra, con spiagge elegantemente arredate che offrono servizi di alta qualità, ristoranti stellati e una vastità di mare e spiaggia particolarmente rilassante”.