“Le organizzazioni regionali CNA Balneari, Confartigianato Imprese Demaniali, Fiba Confesercenti, Oasi balneare, Sib Confcommercio, accolgono con favore l’impegno concreto dimostrato dalle istituzioni nel percorso di riconoscimento degli indennizzi a favore delle imprese balneari.

In un momento di grande incertezza per il futuro del comparto, segnato dalle complesse dinamiche legate alla direttiva Bolkestein e alla gestione delle concessioni demaniali marittime, il segnale giunto dalle istituzioni affinché il principio del riconoscimento del valore economico delle imprese trovi la giusta applicazione all’interno delle evidenze pubbliche, che dovranno essere svolte, rappresenta un passo importante verso la tutela di migliaia di operatori che da decenni garantiscono servizi essenziali, qualità e sicurezza sulle nostre coste.

Su questi argomenti è importante l’impegno di tutti i livelli istituzionali e d tutte le forze politiche, ringraziamo pertanto sia le dichiarazioni del Ministro Salvini in occasione del TTG sia le parole del Presidente De Pascale, non si tratta di trattamenti di favore o di regali ma di riconoscere il lavoro di migliaia di imprenditori e famiglie del nostro territorio.

Massimo sostegno in particolare al Presidente De Pascale per le sue posizioni in questo momento delicato per il turismo balneare.

Rinnoviamo il nostro supporto e la nostra disponibilità al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni, affinché si possa giungere a soluzioni condivise che garantiscano continuità, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio balneare italiano.”

Le sigle sindacali regionali delle imprese balneari

CNA Balneari – Confartigianato Imprese Demaniali – Fiba Confesercenti – Oasi balneare – Sib Confcommercio