Proseguono le serate di visita di “Mosaico di Notte”, l’iniziativa culturale che fino al 5 settembre 2025, offrirà aperture serali straordinarie e itinerari guidati nei siti più affascinanti della città: dai monumenti Unesco ai musei cittadini, fino a luoghi simbolo del patrimonio culturale ravennate.

Un invito a riscoprire, nelle ore più suggestive della giornata, autentici capolavori come la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare in Classe, il Battistero degli Ariani, il Museo Nazionale, la Domus dei Tappeti di Pietra, i Musei Byron e del Risorgimento, il Mar Museo d’arte della città di Ravenna e la Biblioteca Classense e Mausoleo di Teodorico

L’iniziativa prevede oltre ai percorsi di visite guidate serali l’apertura straordinaria dei monumenti (con regolare biglietto d’ingresso).

Domani, martedì 19 agosto, sarà aperta la Basilica di Sant’Apollinare in Classe dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23). Sarà possibile effettuare visita guidata alle 20.30 e alle 22.00 a cura dei Servizi Educativi Musei nazionali di Ravenna.

Il mercoledì saranno aperti il Battistero degli Ariani dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 22.15) e dei Musei Byron e del Risorgimento fino alle 22.00. Saranno in programma due percorsi di visita guidata, in italiano ed in inglese, al Battistero degli Ariani, dalle 19.00 e al Musei Byron e del Risorgimento dalle 19.45, dove sarà possibile prenotare un aperitivo presso il Bar L’Incontro (non compreso nel biglietto d’ingresso) e per i possessori del biglietto d’ingresso è previsto uno sconto del 10% per la cena alla Tavenna Byron.

Venerdì 22 agosto sarà aperto al pubblico il Museo Nazionale fino alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23). Durante la serata è in programma i Concerti in forma di dialogo – Notti trasfigurate, per l’occasione alle 20.45 visita guidata a cura dello staff del Museo Nazionale, a seguire il concerto a cura dell’Associazione Angelo Mariani.

Sempre venerdì 22 agosto la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia saranno aperti dalle 21.00 alle 23. Dalle 21.30 all’interno della Basilica di San Vitale sarà in programma la rassegna musicale Mosaici di note… di notte a cura del Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Ravenna. Sono anche in programma l’itinerario di visita guidata alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia, in italiano ed in inglese e al Museo Nazionale di Ravenna, (solo in italiano).

Fino al 5 settembre tutti i venerdì sera si svolge la visita alla collezione dei mosaici moderni e contemporanei del Mar – Museo d’arte della città di Ravenna, dalle 18.00 alle 20.30, con aperitivo finale offerto dal Mar Art Caffè Garden Bistrot.

Gli ingressi ai monumenti prevedono un regolare biglietto d’ingresso e per tutte le visite guidate la prenotazione è obbligatoria sul sito www.visitravenna.it.

Mosaico di Notte è realizzato dal Servizio Turismo del Comune di Ravenna, finanziato nell’ambito del Progetto per siti UNESCO Ravenna città del Mosaico del Ministero del Turismo, con la preziosa collaborazione dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, del Mic – Ministero della Cultura – Musei nazionali di Ravenna, della Fondazione RavennAntica, dell’Istituzione Biblioteca Classense, dell’Istituzione Mar Museo d’arte della città di Ravenna e dei Musei Byron e del Risorgimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.