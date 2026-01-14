Le scuole di ballo romagnole s’incontreranno sabato 17 gennaio, a partire dalle 9.45, alla Casa della Musica di Faenza, in Via San Silvestro 136. L’incontro è stato ideato per coordinare la partecipazione ai principali eventi del 2026, come la Liscio Street Parade, Cara Forlì, Eurodanza o Eufonica, organizzare la partecipazione a bandi europei, nazionali o regionali, predisporre l’offerta didattica da portare nelle scuole, discutere una serie di iniziative per promuovere il ballo tradizionale romagnolo.
L’incontro è stato ideato all’interno della strategia della promozione della candidatura del Liscio a Patrimonio dell’Umanità Unesco.