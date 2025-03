La Scuola Marri-S.Umiltà si è qualificata per la Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, grazie a Gabriele Silimbani (Primaria) e Carolina Spada, (Secondaria) che parteciperanno alle finali nazionali di Palermo. L’iniziativa, promossa dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica (A.I.P.M.), ogni anno vede la partecipazione di un numero sempre maggiore di studenti, sia in Italia che all’estero, e dà la possibilità a studenti e studentesse di cimentarsi con se stesi, promuovere le eccellenze matematiche, ma anche sviluppare nei partecipanti atteggiamenti positivi nei confronti della materia, valorizzando la lealtà e il confronto costruttivo tra studenti di diverse scuole. L’iniziativa si articola in quattro fasi: Qualificazione d’Istituto, Finale d’Istituto, Finale di Area e Finale Nazionale.

Ottimi risultati per la Scuola Marri-S.Umiltà qualificata alla Finale Nazionale a Palermo

Anche quest’anno gli studenti della Scuola Marri-S.Umiltà si sono distinti nella competizione, ottenendo risultati eccellenti nella Finale di Area. All’iniziativa hanno partecipato 8 studenti fra cui Michele Cavallari, 4^A, Davide Arrigoni, 5^A, Elia Lombardi, 5^B, Martino Neri, 1^A Secondaria, Thomas Francesco Murphy, 2^A Secondaria, Chiara Rava, 3^A Secondaria, Matteo Pretto, di 4^A Primaria, che ha ottenuto un meritato 3° posto, Gabriele Silimbani, alunno della 3^B Primaria e Carolina Spada, 1^B scuola Secondaria, che hanno conquistato il 1° posto nelle rispettive categoria, e guadagnato l’accesso alla Finale Nazionale, che si terrà a Palermo il 17 o 18 maggio 2025

Il preside Cavallari “L’insegnamento della matematica pilastro della nostra proposta”

“La partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo rappresenta per gli studenti un’esperienza educativa stimolante, che incoraggia la logica, il ragionamento e la capacità di risolvere problemi in maniera creativa.“, ha affermato Luca Cavallari, coordinatore didattico dell’Istituto. “La Scuola Marri-S.Umiltà continua a sostenere con orgoglio il talento dei suoi studenti, offrendo loro opportunità di crescita e valorizzazione delle proprie competenze. Fra queste la Matematica rappresenta una delle materie base della nostra offerta formativa. Negli ultimi anni, la scuola sta sviluppando una proposta fatta da insegnamento tradizionale e metodologie innovative nella didattica: un’unione che porta frutti concreti, come quanto si evince da questi momenti e dai test INVALSI. Grazie ai docenti che preparano instancabilmente questi ragazzi e e alle famiglie per il continuo supporto.”